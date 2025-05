Örgryte krossade Varbergs Bois i toppmatchen

Under fredagskvällen ställdes Örgryte IS mot Varbergs Bois

Detta i en tidig toppmatch i superettan.

Då såg hemmalaget till att ta hem alla tre poäng – genom att göra hela fem mål fråmåt.

Efter sju omgångar i superettan befann sig Örgryte IS på en femteplats med tolv inspelade poäng.



Varbergs Bois hade i sin tur spelat in 17 poäng och toppade serien tillsammans med Kalmar FF.



Under fredagskvällen ställdes de två lagen mot varandra på Gamla Ullevi i en tidig toppstrid.



Där var bortalaget klart närmast att ta ledningen efter att Oliver Alfonsi sprungit sig fri och placerat bollen precis utanför den ena stolpen.



Målet skulle dock komma tidigt in i matchen, men från Örgryte.



Detta efter att mittbacken Madiou Keita fått till ett avslut från straffpunkten som gått via Varbergsspelare och in i eget mål.



Kort senare ropade Varberg på straff efter att bollen tagit på målskyttens hand i straffområdet, utan åtgärd från domaren.



Med drygt fem minuter kvar av den första halvleken utökade Noah Christoffersson ÖIS-ledningen till 2-0, vilket stod sig till paus.



I den andra halvleken reducerade Varberg till 2-1 via en nick från Jesper Westermark. Sedan var det dags för Sana-show.



I den 62:a minuten letade sig hans bredsida på hörnreturen igenom samtliga försvarare och in i mål. Tre minuter senare drog han till med ett distansskott via täck och in bakom Andersson i Bois-buren. Således var ställningen 4-1.



Det var heller inte slut där. En minut in på tilläggstiden skulle Nicklas Bärkroth trycka in 5-1 på en retur från nära håll och förkunna tre poäng för Örgryte IS.



Det innebär att ÖIS nu klättrar upp till en tredjeplats med 15 inspelade poäng. Förlusten var Varbergs första för säsongen, som nu ligger tvåa i serien.



Startelvor:



Örgryte IS: Gustafsson; Styffe, Dyrestam, Keita, Svenssson – Vindehall, Mujanic, Andreasson – Dahlqvist, Christoffersson, Sana.



Varbergs Bois: Andersson; Hellman, Broman, Tellgren, Dahlström – Winbo, Sadiku, Vidjeskog – Alfonsi, Shabani, Westermark.