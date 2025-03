Göteborgsderbyt slog nytt publikrekord – när Öis slog Utsikten

4208.

Så många människor besökte matchen mellan Örgryte IS och Utsiktens BK under söndagen.

Det innebär nytt publikrekord i en premiärmatch i superettan.

Under söndagen ställdes Örgryte IS mot Utsiktens BK i premiären av superettan 2025.



För hemmalagets del blev lördagens premiär en lycklig sådan då man vann matchen med 2-1.



Matchens första mål gjordes av Isak Dahlqvist strax innan en timme fotboll var spelad på Gamla Ullevi.



En kvart senare utökade Anton Andreasson ledningen till 2-0, vilket såg ut att bli matchens slutresultat.



Det skulle det dock inte bli, då Utsiktens nyförvärv Mass Modou Sise reducerade till 2-1 på tilläggstid.



Segern tillföll dock hemmalaget ÖIS som numera kan stoltsera med en premiärseger – och ett nytt publikrekord.



De 4208 personerna som infann sig på Gamla Ullevi under lördagen innebär nytt publikrekord i en premiärmatch i superettan.