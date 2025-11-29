Hedenberg öppnar för spel i HIF: ”Det vore kul”

Mittfältaren Leo Hedenberg har tränat med Helsingborgs IF.

Han är positiv till en flytt från Ängelholms FF.

– Det vore kul, säger 21-åringen Helsingborgs Dagblad.



Leo Hedenberg har de senaste veckorna tränat med Helsingborgs IF och ser en eventuell övergång till Superettanklubben som spännande. Den 21-årige mittfältaren har spelat för Ängelholms FF de senaste två åren och tidigare tillhört Halmstads BK.

– Jag är en teknisk mittfältare som gillar att ha mycket boll och göra poäng. Det finns saker att jobba på, men jag gjorde en helt okej säsong personligen. Laget förtjänade kanske lite mer än de resultat vi fick med oss, säger Hedenberg till Helsingborgs Dagblad.

Mittfältaren medger att det lockar att ta steget upp från division 1.

– Ja, men det är klart. Annars hade jag inte varit här och testat, om jag inte tyckte det lät intressant. Det vore kul, men just nu vet jag inte så mycket. Vi får se var det landar, säger han. Hedenberg känner sig redo för en högre nivå och ser fram emot att utmana sig själv i Superettan.

– Alla vill ju framåt och jag har haft två säsonger i Ettan nu som jag ändå är relativt nöjd med. Det hade varit kul att testa ett snäpp uppåt, säger han.

Hans kontrakt med Ängelholm löper ut vid årsskiftet, vilket gör honom till en fri spelare inför nästa säsong.