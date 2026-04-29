Chocken i MFF efter uppgifterna: ”Många tror ju på det”

Nyligen rapporterades det att Adrian Skogmar är positivt inställd till att spela en A-landskamp för Thailand i juni.

Det stämmer inte alls, menar MFF-spelaren själv.

– Man undrar var de fått det ifrån… många tror ju på det, säger 20-åringen till FotbollDirekt.

Häromveckan var det MFF-talangen Kenan Busuladzic som fick slå ifrån sig kring uppgifter att han valt landslagsspel för Bosnien.

Nu är det Adrian Skogmars tur. För thailändska tidningen Thairath skrev nyligen att Malmö FF:s mångsidige spelare ställt sig positiv till spel för Thailands A-landslag och att han kan komma att medverka i en landskamp i juni månad.

När FD frågar skåningen med en thailändsk mamma om uppgifterna skjuter han ner sanningshalten direkt.

– Jag såg också det där, men det finns ingen fakta bakom det, säger han och fortsätter:

– Jag har inte varit i kontakt med Thailands förbund och man undrar ju var de fått det där ifrån. Det kanske bara är ett hopp som finns kring mig där. Men nej, inget stämmer.

Så du kommer inte åka till Thailand efter allsvenska våravslutningen för spel med deras landslag?

– Nej. Jag fokuserar bara på Sverige, säger Skogmar som är en del av Daniel Bäckströms svenska U21-trupp.

Är det ändå smickrande att du uppmärksammas i Thailand?

– Det är väl kul men man kan samtidigt tycka att de kan göra det på ett lite bättre sätt än att släppa det så där… för det är ju många som tror på det. Någonstans stod det att det är bekräftat att jag valt Thailand.

Är du irriterad över det?

– Nej, inte irriterad. Sanningen kommer alltid fram så det är inget som stör mig på så sätt.

Kan du i framtiden tänka dig att representera Thailand om det inte blir något med Sveriges A-landslag?

– Klart det finns där i bakhuvudet, men det är inget jag tänker på alls just nu.