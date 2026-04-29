Barcelonas glädje: Bonmati tillbaka i truppen

Aitana Bonmatí har saknats under den senaste tiden på grund av skada.

Nu kan Barcelonas tränare Pere Romeu ge ett glädjebesked inför söndagens Champions Leauge semifinal.

Den trefaldiga Ballon d’Or-vinnaren är tillbaka.

Foto: Bildbyrån

Aitana Bonmatí bröt benet i november i fjol. Skadan krävde en operation och sedan dess har den spanska stjärnan kört rehab. Nu kommer Barcas tränare med ett glädjebesked i perfekt tajming inför söndagens Championes Leauge retur mot Bayern München.

Då är Aitana Bonmatí tillbaka och redo för spel.

– Aitana genomför fulla träningspass. Idag kommer vi från en bra session på stora ytor. Hon har slutfört den helt, utan några problem alls. Så, på söndag kommer Aitana att vara tillgänglig, säger tränaren enligt Tot costa.

Inför returen står det 1–1 mellan Barcelona och Bayern München.