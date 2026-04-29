”Vill verkligen spela i Djurgården – det är min dröm”

STOCKHOLM. I år skulle Mikael Marqués explodera i Djurgården.

Men än så länge hålls Miro Tenho och Jacob Une högre av tränaren Jani Honkavaara.

För FotbollDirekt berättar Marqués om sin dröm som blivit verklighet att spela i blårandigt, men där han samtidigt inte ser situationen som hållbar om han fortsätter nöta bänk.

– Funkar det inte får man göra något åt det, men jag vill verkligen spela i Djurgården, berättar 24-åringen på Kaknäs.

Som okänd doldis plockade han ner AIK-stjärnan Ioannis Pittas fullständigt i sin allsvenska debut 2024.

Mikael Marqués svarade därefter för en axelryckning när FD frågade VSK-backen om insatsen.

”Jag är stark en mot en så min grabb som jag ställs emot kommer inte ha någon chans” sa han leendes för två år sedan.

Och till mångt och mycket fick den då 22-åriga spelaren med rötter från Angola och Ecuador rätt.

Fram till sin skada sommaren 2024 gjorde Marqués stor succé i VSK vilket gjorde att Djurgården ett halvår efter skadan värvade en otillgänglig spelare.

Att Marqués skulle missa hela föregående säsongen hade dock vare sig han själv eller Dif räknat med.

Därför har det varit en minst sagt revanschsugen Marqués som klivit in i årets säsong med Djurgården, klubben han som liten poserade i matchtröja med.

Han fick också chansen från start i cuppremiären mot Falkenberg, men matchen i februari blev inte alls som tänkt. Djurgården förlorade chockartat med 2-0 på hemmaplan mot superettalaget och därefter petades Marqués.

Han gjorde comeback i startelvan först två månader senare – och det som högerback efter att Piotr Johansson insjuknat.

Marqués svarade för assist i 3-2-segern, men gjorde därefter inte en minut i omgången därpå när MFF gästade. En symbolisk match för Marqués då han som tolvåring när familjen flyttade hem från Spanien inte vände tillbaka till Stockholmsförorten Märsta utan i stället slog läger i Malmö.

”Just Malmö är lite personligt för mig, så jag kokade lite där att jag inte fick spela”, sa Marqués skrattades till FD häromveckan.

För han har ofta ett leende på läpparna trots att 24-åringen ännu inte övertygat tränaren Jani Honkavaara om en ordinarie startplats.

Det blev visserligen 90 minuter i förlustmatchen borta mot Elfsborg för en vecka sedan, men i söndags var Marqués tillbaka på bänken då Honkavaara prioriterade Miro Tenho och Jacob Une i derbyt mot Hammarby – något finländaren ofta gjort så här långt under 2026.

När FotbollDirekt träffar Marqués på Kaknäs för att fråga hur mycket tålamod det finns i den atletiska kroppen svarar han försiktigt men ärligt.

– Jag vet inte riktigt. Jag är ändå 24 år, jag tänker att det är nu det ska gå uppåt. Lite tålamod kan man absolut ha, sedan får man se längre fram. Funkar det inte får man göra något åt det.

Genom att byta klubb?

– Jag vet inte, men kanske om det är det som är alternativet. Just nu är mitt fokus bara här i Djurgården och jag vill verkligen spela i Djurgården, jag vill verkligen vara här.

Men om du fortsätter att få sporadiskt med speltid och vi kommer till sommarfönstret där klubbar visar intresse för dig, är du öppen för att lämna då eller vill du åtminstone ge hela 2026 en chans i Djurgården?

– Alltså jag vill verkligen spela i Djurgården, det är min dröm. Sedan som jag sa, funkar det inte och coach kanske har andra planer… ja då är kanske bästa lösningen att byta klubb för att få speltid och för att jag ska kunna visa upp mig både i Sverige och Europa.

Rankade sig själv som topp 3 bästa mittbackar i Sverige

Att Marqués tror hårt på sig själv är ingen hemlighet om man läst tidigare intervjuer med honom på FotbollDirekt.

När han gick skadad i VSK ropade han ut sig själv som topp 3 mittbackar i Sverige – och efter ett helt år som skadad i Djurgården skickade han en uppmaning till Graham Potter om att mittbackens egenskaper kan kommas till användning i landslaget.

Samtidigt är det inte bara Marqués själv som tagit till stora ord. Hammarbys tränare Kalle Karlsson som var den som hittade Marqués på bänken i MLS-klubben Minnesota sa så här om Marqués i slutet av förra året:

”Egenskaperna han har är ögonfallande och jag kände redan efter hans succé i Västerås att det här är en spelare som kan nå ut i Europa”, konstaterade Karlsson för FD.

Faktum är att Marqués till en början i VSK 2024 hade svårt att övertyga Karlsson om en startplats – detta trots monsterinsatsen mot AIK då han i hemmapremiären omgången därpå petades. Först i sjunde omgången mot just Djurgården cementerade Marqués sin plats som startman i Karlssons trebackslinje.

– Jag tänkte på det häromdagen faktiskt, att det kan bli på samma sätt som i VSK. Att det tar lite tid för mig att bli startspelare. Vi får bara vänta och se, säger Marqués.

Sätter ingen press på Honkavaara: ”Vill känna hur han är”

Att Marqués och Karlsson hade en fin relation i VSK har Marqués tidigare berättat om. Ännu sätter han ingen press på sin Djurgården-tränare Honkavaara om förklaring till uteblivna speltiden.

– Just nu är jag ”low key”, jag säger inte så mycket. Jag vill känna hur han är, hur han hanterar det när man berättar saker.

Honkavaara är ju finne, är han inte då rätt rakt på sak?

– Ibland, ibland inte.