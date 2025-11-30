HIF ändrar om: Dahlberg ny teknisk chef

Helsingborgs IF omorganiserar den sportsliga verksamheten.

Mikael Dahlberg tar klivet från sportsligt ansvarig till rollen som teknisk chef, medan en ny manager för herrlaget snart presenteras.

HIF fortsätter sitt långsiktiga förändringsarbete för att åter bli en stabil allsvensk förening. Klubben meddelar att Mikael Dahlberg nu blir teknisk chef med ansvar för att säkerställa den röda tråden genom hela verksamheten – från ungdom och akademi till seniorlag på både dam- och herrsidan.

Dahlberg har varit central i arbetet med att utveckla unga spelare och driva den sportsliga strategin, något som klubbdirektör Reda Chahrour lyfter fram som avgörande inför nästa fas.

– ”Micke” har gjort ett bra jobb utifrån den givna arbetsbeskrivningen. För att lyckas på både kort och lång sikt behöver vi strukturera oss rätt. Den här förändringen ger oss möjlighet att ytterligare kvalitetssäkra det långsiktiga arbetet. Med sina kompetenser och strategiska färdigheter är Mikael rätt person att driva detta för Helsingborgs IF, säger klubbdirektör Reda Chahrour.

En ny manager kommer att ta över huvudansvaret för herrlaget för att stärka resultaten på kort sikt. Dahlberg ser fram emot förändringen:

– Jag kommer fortsatt att ha kvar många av mina arbetsuppgifter men kunna lägga mer tid på att utveckla mina ansvarsområden. Tillsammans med vår nya manager och övriga organisationen blickar vi framåt för att ta ytterligare steg med föreningen, säger han.