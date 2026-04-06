Holmberg hjälte för ÖSK – vann seriepremiären

Örebro SK vann hemmapremiären mot Landskrona.

Då var det Kalle Holmberg som blev hjälte för hemmalaget.

I seriepremiären mot Landskrona Bois på hemmaplan vann Örebro SK med 1-0 efter att Kalle Holmberg blivit hjälte efter att ha gjort matchens enda mål.

– Vi väntade alldeles för länge på första segern förra säsongen. Nu får vi med oss staden och alla runt omkring. Vi lyckas vinna och vi håller nollan, det är det viktigaste, säger han i TV4:s sändning i samband med matchen.

Härnäst väntar Östers IF på bortaplan för ÖSK. Landskrona Bois möter Falkenberg på hemmaplan.