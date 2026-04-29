FIFA utreder radikalt krav – vill se fler unga spelare

I samband med FIFA kongressen i Vancouver sjösattes en utredning.

Den kan leda till att klubblag tvingas spela minst en U21-spelare – varje minut av varje match.

Den 76:e FIFA kongressen gick under tisdagen av stapeln i Vancouver, en av värdstäderna för sommarens VM slutspel i Nordamerika.

En av punkterna som avhandlades är kopplade användandet av unga, egenfrostade spelare i klubblagsmiljön.

I samband med kongressen röstade FIFA-rådet enhälligt för att sjösätta en ”konsultationsprocess med alla relevanta intressenter om ett regelkrav som innebär att seniorlag på klubbnivå alltid måste ha minst en egenfostrad spelare från U20- eller U21-kategorin på planen”.

Det slutgiltiga förslaget planeras att läggas fram inför FIFA-rådet under nästa år. Först då kommer det klarna angående hur direktiven är tänkta att implementeras.

Det eventuella regelverket kan få stora konsekvenser för många klubblag. Martyn Ziegler från The Sunday Times pekar på att inget lag i Premier League har spelat en hel match med minst en egenfostrad spelare under 21 års ålder.