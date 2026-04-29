Shakhtars smäll – kan gå miste om 30 miljoner

Mykhailo Mudryk var en stor försäljning för Shakhtar Donetsk när han gick till Chelsea 2023.

Trots det riskerar klubben att gå miste om flera miljoner kopplade till affären.

Detta efter till följd av att Mudryk stängts av för dopinganklagelser.

Chelsea spenderade cirka 70 miljoner pund för att värva Mykhailo Mudryk från Shakhtar Donetsk i januari 2023. Ukrainaren skrev på ett åtta år långt kontrakt med Londonklubben.

Succén på planen har uteblivit för Mudryk, men det är långt ifrån ukrainarens främsta beskymer i dagläget.

2024 testades han positivt för dopingpreparatet meldonium och han har sedan dess varit avstängd av klubben i väntan på att det engelska förbundet ska utreda frågan.

Det har även fått konsekvenser för Shakhtar Donetsk. Klubbens VD Serhiy Palkin berättar att klubben riskerar att gå miste om en bonus på 30 miljoner euro om Mudryk inte spelar för Chelsea.

– Vi har bonusar på 30 miljoner euro i hans kontrakt. Och om han inte spelar, om Chelsea inte når resultat, förlorar vi 30 miljoner euro. Det är en stor ekonomisk påverkan för oss. Därför tror alla att den här situationen kommer att lösas så snart som möjligt med ett positivt utfall och att Mykhailo Mudryk återvänder till spel. Annars riskerar vi att förlora 30 miljoner euro, säger Palkin till ESPN.

Mykhailo Mudryk har spelat totalt 73 matcher och gjort tio mål sedan han anslöt till Chelsea för tre år sedan.