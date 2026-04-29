Håller inte med om bilden: ”Mer utifrån det upplevts så”

STOCKHOLM. Max Larsson tog revansch från cupmötet med att nu i söndags stänga ner Montader Madjed.

Ett kvitto från Djurgårdens vinterförvärv att han är vass även defensivt – eller?

– Det är mer utifrån som det upplevts att jag är bra offensivt men sämre defensivt, men jag tycker jag är ganska stabil defensivt också, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

I måndags slog Malmö FF:s vänsterback Theodor Lundhergh fast i den mixade zonen att han efter 1-0-segern mot AIK även vann matchen i matchen mot upphaussade Zadok Yohanna.

Mindre skriverier har det blivit om duellen mellan Djurgårdens vänsterback Max Larsson och allsvenska toppdribblern Montader Madjed i Hammarby efter söndagens derby.

Larsson som hade det väldigt tufft mot Madjed i cupkvartsfinalen för en dryg månad sedan lyckades nu i 1-1-matchen ta revansch.

– Der är kul att möta bra spelare…