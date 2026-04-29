Krafth nära att lämna Newcastle – lyxvillan till salu

Emil Krafths kontrakt med Newcastle United går ut efter säsongen.

Nu talar mer och mer för att det inte blir en förlängning.

Enligt The Shields Gazzeta ligger svenskens hus ute till försäljning.

Emil Krafth senaste säsonger i Newcastle United har kantats av skador och han har haft svårt att ta en plats i Eddie Howes lag. Enligt uppgifter kommer klubben inte erbjuda högerbacken ett nytt kontrakt efter att hans nuvarande avtal löper ut i sommar.

Nu finns det fler ledtrådar som pekar på en exit för Krafth. Enligt lokaltidningen The Shields Gazzeta ligger svenskens hem i Newcastle ute på bostadsmarknaden.

Den som är intresserad att köpa Krafths lyxvilla kommer behöva punga upp en rejäl slant. 31-åringens sex sovrum stora bostad har ett utgångspris på 2 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 25 miljoner svenska kronor.

Emil Krafth har endast spelat tre tävlingsmatcher för Newcastle den här säsongenen, varav en i Premier League.

Tidigare i karriären har försvararen representerat klubbar som Bologna och Amiens, samt Helsingborgs IF och Östers IF i Sverige. Han står även noterad för 52 landskamper.