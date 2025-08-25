Örebro SK och Umeå FC är illa ute i superettan.

Under måndagen ställdes de två bottenklubbarna mot varandra på Behrn arena.

Då slutade matchen med delad pott – efter att Kalle Holmberg kvitterat matchen i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan ÖSK och Umeå FC mållös till att bortalaget tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Daniel Persson.

Det blev det enda målet i den första halvleken.

I den andra halvleken, mer specifikt i den 54:e minuten, slog Kalle Holmberg till och kvitterade för Örebro. Det blev också matchens sista mål.

Matchen blev den 20:e i rad utan seger för Örebro. Resultatet innebär att ÖSK fortsatt är jumbo i tabellen med en poäng upp till Umeå FC.

Örebro har tre oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, medan Umeå FC har en vinst, två oavgjorda och två förluster.