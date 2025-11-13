Prenumerera

HTFF överklagar SvFF:s beslut om speldatum

Moa Jansson
Webbredaktör
HTFF fick avslag på sin begäran om att flytta kvalmatcherna mot Örebro SK till senare datum.
Nu har klubben överklagat beslutet till Svenska Fotbollförbundets överklagandenämnd.

HTFF och Örebro SK möts i kvalet om en plats i superettan 2026. HTFF ville flytta matcherna från 20 och 23 november till 21 respektive 24 november, eftersom flera spelare är upptagna i landslaget.

Svenska Fotbollförbundets tävlingsavdelning avslog önskemålet med motiveringen att ansökan inkommit för sent.

Men HTFF ger sig inte. Pressansvarige Lukas Lundberg säger till Fotbollskanalen att klubben nu överklagat beslutet till SvFF:s överklagandenämnd.

