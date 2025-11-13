HTFF överklagar SvFF:s beslut om speldatum

HTFF fick avslag på sin begäran om att flytta kvalmatcherna mot Örebro SK till senare datum.

Nu har klubben överklagat beslutet till Svenska Fotbollförbundets överklagandenämnd.

Foto: Bildbyrån

HTFF och Örebro SK möts i kvalet om en plats i superettan 2026. HTFF ville flytta matcherna från 20 och 23 november till 21 respektive 24 november, eftersom flera spelare är upptagna i landslaget.

Svenska Fotbollförbundets tävlingsavdelning avslog önskemålet med motiveringen att ansökan inkommit för sent.

Men HTFF ger sig inte. Pressansvarige Lukas Lundberg säger till Fotbollskanalen att klubben nu överklagat beslutet till SvFF:s överklagandenämnd.

