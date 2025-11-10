HTFF vill flytta kvalmatcherna mot Örebro SK

HTFF ställs mot Örebro SK i kvalet till superettan.

Stockholmsklubben vill nu flytta kvalmatcherna.

– Ärendet håller på att handläggas just nu och vi har en dialog med föreningarna, säger Axel Fagerhäll till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

HTFF och Örebro SK ska göra upp om en plats i superettan nästa säsong.

Kvalmötena är tänkta att spelas den 20 respektive 23 november, men det vill Stockholmsklubben ska ändras.

HTFF vill nämligen att matcherna spelas den 21 respektive 24, detta då klubben har spelare på landslagssamlingar fram till den 18 november.

Hammarbys damlag ställs även mot Ajax i Europa Cup samma kväll som det första kvalmötet går av stapeln, kvalmatchen kommer att spelas på Kanalplan.

Själva frågan om att flytta matcherna utreds nu av Svenska fotbollförbundet.

– Ärendet håller på att handläggas just nu och vi har en dialog med föreningarna. Vi hoppas och förväntar oss att det kommer ett beslut i mitten av veckan, säger Axel Fägerhall, Gruppchef för tävlingsgruppen på Svenska Fotbollförbundet till Fotbollskanalen.

Förra året vill IFK Värnamo flytta kvalmatcherna mot Landskrona, också på grund av landslagsuppehållet precis innan kvalet. Smålandsklubben fick då avslag.