Lukaku tillbaka i Neapel – aktuell för spel om två veckor

Romelu Lukaku har varit i en stor konflikt med Napoli.

Nu är den över, enligt journalisten Ben Jacobs.

Han skriver nämligen att anfallaren och sportchefen Giovanni Manna har hållit ”försonande samtal”.

Det var under den föregående landslagssamlingen som Romelu Lukaku lämnade återbud till det belgiska landslaget. Däremot valde anfallaren att inte återvända till sitt klubblag Napoli utan istället återhämta sig hemma i Belgien, vilket trotsade Serie A-klubbens order.

Med anledning av detta, samt den skadesituation som belgaren dras med, tyder mycket på att det inte blir något mer spel för honom denna säsong.

Enligt tidigare rapporter har Napoli inga planer på att använda sig av Lukaku något mer under återstoden av säsongen.

Det kan det dock bli ändring på nu. Enligt journalisten Ben Jacobs har Lukaku och Napoli hållit försonande samtal under måndagen. Där kom man fram till att anfallaren får resa tillbaka till Belgien för att slutföra sin rehabilitering, i samråd med Napolis medicinska team.

Enligt Jacobs kan 32-åringen vara tillbaka på planen inom två veckor. Om det gör honom aktuell för spel med Napoli eller inte framgår inte.