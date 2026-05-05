IFK Norrköping favoriter – trots tuffa resultaten

IFK Norrköping har förlorat de två senaste matcherna i superettan.

Trots det är laget favoriter inför kvällens möte med Falkenberg.

Det blev en tuff höst för IFK Norrköping i fjol. Klubben åkte ur allsvenskan efter ett kval mot Örgryte IS. I de inledande matcherna av årets säsong i superettan tog Peking två raka segrar – men på senare tid har det gått sämre.

En förlust mot rivalen Örebro SK följdes upp av ett bottennapp mot Landskrona Bois och Peking ligger på en elfte plats efter fyra spelade matcher.

Under tisdagen ställs de mot Falkenbergs FF. FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att undersöka IFK Norrköpings chanser.

Då ges Peking en chans på 40,5 procent att gå vinnande ur mötet med Falkenberg. Samtidigt har FFF en chans på 33,8 procent och ett oavgjort resultat till 25,6 procent.

Favoriter att vinna serien

Inför säsongen har IFK Norrköping varit favoriter att studsa tillbaka i allsvenskan igen. Enligt årets medietips slutar laget från Östergötland etta i tabellen. BETSiE är inne på samma spår.

Superdatorn håller Peking som favoriter och ger de en chans på 32,6 procent att toppa tabellen i höst när säsongen är över.

Matchen mellan Falkenberg och IFK Norrköping startar 19.00.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar superettan-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.