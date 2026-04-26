IFK Värnamo med ny seger – Björnström hjälte
IFK Värnamo besegrade IK Oddevold med 3-1.
Två av hemmalagets mål gjordes av Axel Björnström.
Det var gästande IK Oddevold som fick den bästa starten på matchen och tog ledningen efter drygt en kvart.
IFK Värnamo svarade dock snabbt. Axel Björnström kvitterade i den 21:a minuten och såg till att hemmalaget tog sig tillbaka in i matchen.
Efter paus klev samme Björnström fram igen. I den 58:e minuten gjorde han sitt andra mål för dagen och gav Värnamo ledningen med 2–1.
Oddevold jagade en kvittering, men i stället kunde IFK Värnamo punktera matchen i slutskedet. I den 79:e minuten fastställde Simon Thern slutresultatet till 3–1.
Segern innebär tre viktiga poäng för IFK Värnamo.
