Honkavaaras drag som chockar alla på 3Arena
STOCKHOLM. Djurgården jagade ett segermål och sin första derbyseger mot Hammarby sedan 2022.
Då valde Jani Honkvaara att i 69:e minuten slänga in mittbacken Leon Hien som nia.
Efter en imponerande första halvlek inför ett utsålt 3Arena tappade Djurgården både sitt momentum och ledning i derbyt mot Hammarby.
Då, i matchens 69:e minut, chockade Blårändernas tränare Jani Honkavaara nog alla genom att plocka ut sin målskytt Kristian Lien.
Den norska strikern ersattes i ett rakt byte – av mittbacken Leon Hien.
Degerforsförvärvet tog plats på topp och inte i försvaret, ett minst sagt anmärkningsvärt drag förstås även om Hien i sina unga år likt storebror Isak Hien spelade anfallare.
