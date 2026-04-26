Honkavaaras drag som chockar alla på 3Arena

STOCKHOLM. Djurgården jagade ett segermål och sin första derbyseger mot Hammarby sedan 2022.

Då valde Jani Honkvaara att i 69:e minuten slänga in mittbacken Leon Hien som nia.

Efter en imponerande första halvlek inför ett utsålt 3Arena tappade Djurgården både sitt momentum och ledning i derbyt mot Hammarby.

Då, i matchens 69:e minut, chockade Blårändernas tränare Jani Honkavaara nog alla genom att plocka ut sin målskytt Kristian Lien.

Den norska strikern ersattes i ett rakt byte – av mittbacken Leon Hien.

Degerforsförvärvet tog plats på topp och inte i försvaret, ett minst sagt anmärkningsvärt drag förstås även om Hien i sina unga år likt storebror Isak Hien spelade anfallare.

