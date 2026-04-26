JUST NU: Djurgården tappade i derbyt mot Bajen

STOCKHOLM. Djurgården hade den första halvleken, Hammarby den andra.

När derbyt var över stod rivalerna på ett mål vardera.

Allsvenskans första Stockholmsderby 2026 slutade med ett kryss.

Djurgården som hemmalag fick en drömstart.

Redan efter nio minuter placerade Kristian Lien in 1-0 efter ett drömanfall, men samtidigt kom chansen till från början genom en felpass från Oscar Johansson Schellhas.

Hammarbyspelaren slog bollen rakt i gapen på Bo Hegland som överstegsfintade sig förbi, passade Hampus Finndell som i tur frispelade Lien på ett tillslag med en klack.

Därefter satte alltså Lien bollen i nät bakom Warner Hahn och Djurgården som inte vunnit ett allsvenskt derby mot Bajen sedan 2022 fick därmed bästa möjliga start på den här drabbningen inför ett utsålt 3Arena.

Djurgården var det bättre laget i första halvlek men var ändå nära att åka på ett baklängesmål kort före halvtidsvisslan då Victor Lind träffade insida stolpe i ett läge där Jacob Rinne var på bollen med fingertopparna.

Inför ett utsålt 3Arena tappade Djurgården både sitt momentum och ledning i derbyt mot Hammarby i andra halvlek. De grönvitas lagkapten Nahir Besara kvitterade efter timmen spelad. Oscar Johansson Schellhas som var så olycklig i samband med Djurgårdens mål fick nu revansch i och med kvitteringen. Dels var det mittfältaren som snyggt hoppade över bollen efter Skoglunds pass centralt i banan och därefter var det ”OJS” som spelade in till Nahir Besaras 1-1-mål.

Hammarby fortsatte att vara det bättre laget och i ett försök från Djurgårdens tränare Jani Honkavaara att få till en jakt på ledningsmål chockade han alla – genom att slänga in mittbacken Leon Hien på topp med 20 minuter kvar. Finländaren plockade ut 1-0-skytt Kristian Lien ett rakt byte och även om Degerforsförvärvet likt sin storebror Isak Hien spelade anfallare som ung får draget från Honkavaara ses som anmärkningsvärt.

I den 78:e minuten slängde Honkavaara in nästa skräll i form av Adam Ståhl som offensiv mittfältare, en roll Djurgården kapten inte är van vid eftersom han vanligtvis spelar högerback eller högerytter. Detta var Ståhls första framträdande sedan cuppremiären mot Falkenberg i februari, därefter har ett otäckt virus hållit honom borta från spel.

Hammarby var närmast segern efter ett avslut från nära håll från Paulos Abraham som blockades av inbytte Mikael Marqués och där sedan Jacob Rinne räddade på mållinjen.

Matchen slutade 1-1 och Hammarby har åtta poäng efter fem matcher, en pinne mer än Djurgården.