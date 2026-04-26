Kapocs med oturligt självmål för Liverpool

I dag tog Liverpool mot West Ham i Women’s Super League.

Då skulle Cornelia Kapocs ta ledningen – för bortalaget.

Detta efter ett mycket oturligt självmål.

Foto: Bildbyrån

Söndagens match mellan Liverpool och West Ham United i Women’s Super League var sex minuter gammal när bortalaget från London tilldelades en hörna.

Den vispades in i straffområdet och skarvades av en hemmaspelare och vidare till en position där svenske Cornelia Kapocs stod. 25-åringen hade knappt tid att reagera men fick trots det upp foten. Det slutade med att den förre Linköpingspelaren ”klackade” bollen i egen bur vilket innebar 1-0 för bortalaget.

Förutom Kapocs spelade hela tre andra svenskar från start i matchen – i form av Jennifer Falk, Alice Bergström och Beata Olsson.

Olssons självmål blev det enda i matchens första halvlek.