Uppgifter: Chelsea undersöker möjligheten om Schira

Chelsea jagar en ny huvudtränare efter avskedet av Liam Rosenior.

Nu uppges Porto-tränaren Francesco Farioli finnas bland namnen klubben undersöker.

Foto: Bildbyrån



Chelsea arbetar vidare med jakten på en ny huvudtränare inför nästa säsong efter att Liam Rosenior fått lämna sitt uppdrag.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira har Londonklubben tagit kontakt för att sondera möjligheterna kring Francesco Farioli, som i dag tränar Porto.

Trots Chelseas intresse ser en flytt i nuläget inte särskilt nära ut. Schira uppger att både Farioli och Porto-presidenten André Villas-Boas vill fortsätta samarbetet som det ser ut i dag.