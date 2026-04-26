Blundern i derbyt som kostade för Hammarby

Oscar Johansson Schellhas slog en felpass rakt på Bo Hegland.

Kort senare hade Heglands landsman Kristian Lien tidigt gett Djurgården ledningen i derbyt mot Hammarby.

Klockan 14 sparkade årets första allsvenska Stockholmsderby i gång.

Djurgården som hemmalag fick en drömstart.

Redan efter nio minuter placerade Kristian Lien in 1-0 efter ett drömanfall, men samtidigt kom chansen till från början genom en felpass från Oscar Johansson Schellhas.

Hammarbyspelaren slog bollen rakt i gapen på Bo Hegland som överstegsfintade sig förbi, passade Hampus Finndell som i tur frispelade Lien på ett tillslag med en klack.

Därefter satte alltså Lien bollen i nät bakom Warner Hahn och Djurgården som inte vunnit ett allsvenskt derby mot Bajen sedan 2022 fick därmed bästa möjliga start på den här drabbningen inför ett utsålt 3Arena.

