IK Oddevold kommer med ett dystert besked denna söndagsmorgon.

Daniel Krezic missar resten av säsongen på grund av en knäskada.

”Vi stöttar Daniel på alla sätt och hoppas på en snabb återkomst”, skriver klubben via Instagram.

Daniel Krezic har stått för en fin säsong och totalt har det blivit fem mål och tre assist på 19 framträdanden den här säsongen för honom i superettan.

Nu står det dock klart att det är färdigspelat i år för 29-åringen.

IK Oddevold meddelar nu via sin Instagram att Krezic ådrog sig en knäskada på träning den gångna veckan och därför missar resten av säsongen.

