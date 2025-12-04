Ingelsten om IFK Värnamo: ”Blir en tolkning oavsett vad”

IFK Värnamo söker ny tränare efter Arne Sandstøs beslut att kliva av.

Samtidigt står Patrik Ingelsten utan uppdrag – och stänger inte dörren för en återkomst till klubben där han fostrades.



IFK Värnamo fick en mardrömsstart på årets allsvenska säsong och sparkade tränarduon Ferran Sibila och Robin Asterhed efter sex raka förluster. Arne Sandstø tog över och skrev över ett kontrakt till 2027, men efter degraderingen till Superettan meddelade norrmannen att han kliver åt sidan.

Samtidigt har Patrik Ingelsten nyligen lämnat Jönköpings Södra. Den 43-årige tränaren har ett förflutet i IFK Värnamo och pekas av Värnamo Nyheter ut som ett tänkbart namn för klubben.



– Det är alltid svårt. Oavsett hur man kommenterar eller inte kommenterar så tolkas det. Eller om jag säger inga kommentarer så blir det en tolkning och säger jag någonting så blir det en tolkning, det är svårt att säga någonting kring det, säger Ingelsten till tidningen och fortsätter:

– Värnamo var den första föreningen jag kom till. Det finns en relation där.

Han tror dock att klubben behöver tid innan beslut tas.



– Jag tror Jörgen Petersson och föreningen behöver någon dag för att fundera på vilken väg de ska gå, säger Ingelsten.