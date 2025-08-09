Jonsson frälste Brage: ”Dök upp som gubben i lådan”
Falkenberg tog emot IK Brage under lördagen.
Då vann Borlängeklubben efter ett sent mål av Pontus Jonsson.
– Alla sådana här sena avgörande är ju såklart jättesköna, säger han till HBO Max.
Det såg länge ut att bli mållöst mellan IK brage och Falkenberg under lördagens match i superettan.
Det var inte för än i den 91:a minuten som Brages Pontus Jonsson slog till med matchens enda mål.
– Alla sådana här sena avgörande är ju såklart jättesköna. Vi är verkligen i behov av de här trre poängen så det är jätteskönt, säger Jonsson till HBO Max och fortsätter:
– Jag dök upp som gubben i lådan på bakre. Jag tror jag är superettans sämsta huvudspelare i vanligt fall men lyckades få en bra träff.
IK Brage går upp på 25 poäng efter 18 spelade matcher.
