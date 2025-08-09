Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Jonsson frälste Brage: ”Dök upp som gubben i lådan”

    Falkenberg tog emot IK Brage under lördagen.
    Då vann Borlängeklubben efter ett sent mål av Pontus Jonsson.
    – Alla sådana här sena avgörande är ju såklart jättesköna, säger han till HBO Max.

    Det såg länge ut att bli mållöst mellan IK brage och Falkenberg under lördagens match i superettan.

    Det var inte för än i den 91:a minuten som Brages Pontus Jonsson slog till med matchens enda mål.

    – Alla sådana här sena avgörande är ju såklart jättesköna. Vi är verkligen i behov av de här trre poängen så det är jätteskönt, säger Jonsson till HBO Max och fortsätter:
    – Jag dök upp som gubben i lådan på bakre. Jag tror jag är superettans sämsta huvudspelare i vanligt fall men lyckades få en bra träff.

    IK Brage går upp på 25 poäng efter 18 spelade matcher.

