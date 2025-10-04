Bois-mötet uppskjutet – planen underkänd

Stormen Amy har dragit in över Sverige.

Nu meddelar Landskrona Bois att deras match blir uppskjuten.

Nu har nytt datum satts för matchen.

Foto: Bildbyrån

Landskrona Bois skulle spelat mot Varbergs Bois på Landskrona IP under lördagen. Stormen Amy har dragit in över Sverige med hårda vindar och regnskurar. Något som har påverkat Landskrona hemmaplan.

Nu meddelar Landskrona att matchen skjuts upp efter att domaren underkänt planen.

”Domaren har underkänt planen”, skriver Landskrona på X och fortsätter:

”Vi återkommer med mer information om när och var matchen kommer att spelas”

Landskrona meddelade senare under lördagen att det nya datumet för matchen blir på måndag klockan 19.00 på Landskrona IP.