Brage kvitterade premiären med matchens sista spark

Under söndagen inledde Landskrona Bois och Brage sina respektive säsonger i superettan 2025.

Detta genom att göra upp om tre premiärpoäng på Landskrona IP.

Några sådana blev det inte för något av lagen – då Brage kvitterade med matchens sista spark.

Efter en lång försäsong hade det blivit dags för Landskrona Bois och IK Brage att kliva in i superettan 2025.



Under söndagsförmiddagen ställdes förra årets trea mot förra årets tabellåtta på Landskrona IP.



Där inledde hemmalaget klart bäst som, i den 35:e minuten, tog ledningen genom Xavier Odihambo. Det var nyförvärvets första mål i superettan.



Hemmalagets ledning stod sig också till paus.



I den andra halvleken dröjde det nära 20 minuter innan matchens nästa mål skulle falla. Detta för bortalaget som, genom Anton Lundin, kvitterade matchen.



Matchen såg också ut att gå mot ett oavgjort resultat i premiären. Men, med nio ordinarie minuter kvar, slog inhoppande Markus Björkqvist till och tog ledningen för Landskrona.



Brage skulle dock inte ge upp utan pressade på för en kvittering. Den skulle också komma när Theodor Wålemark nickade in 2-2 i matchens sista tilläggsminut.



***



Landskrona Bois: Pettersson; Rahmani, Weström, Bruzelius, Alvarez Perez – Mohamed, Näsström, Egnell – Sylisufaj, Odihambo, Sundberg.



IK Brage: Frodig; Zetterström, Wålemark, Persson, Stensson, Trpcevski, Berggren, Lundin, Nordh, Brkic, Weilid.