Foto: Bildbyrån

Delad poäng mellan Oddevold och Falkenberg

IK Oddevold jagar uppflyttning till allsvenskan.
Nykomlingen Falkenbergs FF befinner sig ett par poäng nedanför Uddevalla-laget.
Så även efter dagens match, som slutade 2-2.

Efter 23 omgångar i superettan befann sig IK Oddevold på en fjärdeplats i serien med 41 inspelade poäng.

Nykomlingen Falkenbergs FF hade i sin tur spelat in 35 poäng, och befann sig ett par placeringar nedanför.

Onsdagens möte mellan de två lagen skulle bli ett spännande sådant. Detta då bortalaget, redan i den sjätte minuten, tog ledningen genom Albin Andersson.

Därefter skulle Emir Derviškadić kvittera för hemmalaget, med 26 minuter spelade.

Det skulle bli slutresultatet i den första halvleken.

I den andra skulle Rasmus Wiedesheim-Paul fullborda Oddevolds vändning då han gjorde 2-1. Men bara fyra minuter senare kvitterade Nils Ekblom.

Det blev även matchens sista mål, och poängen delades mellan lagen.

