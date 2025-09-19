JUST NU: Ekblom hjälte när Falkenberg vann

Falkenberg ställdes mot Gif Sundsvall under fredagen.

Då vann Hallandsklubben med 3–0.

Under fredagen tog Falkenbergs FF emot Gif Sundsvall på Falcon Alkoholfri Arena.

Det var hemmalaget som tog ledningen redan i den tredje minuten. Lucas Sibelius med hörnan som Nils Bertilsson styrde in till 1–0. Innan matchen gick in i halvtid utökade Falkenberg. Då var det Viktor Ekblom som slog till med en nick efter ett inlägg av Nils Bertilsson.

– Det är intränat så det var bra tajming på denoch r bra leverans av Lucas (Sibelius) och det var bara att sätta dit en, säger Bertilsson efter sitt mål till HBO Max.

I den andra halvleken utökade hemmalaget. Det blev mål nummer två för Ekblom som slog in 3–0-målet.

Fler mål blev det inte i matchen som slutade 3–0 till Falkenberg.