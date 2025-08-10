Helsingborg krossade Utsikten – tog viktiga poäng

Helsingborg tog emot Utsikten under söndagen.

Då vann Skåneklubben med 3–0.

Helsingborgs IF tog emot bottenlaget Utsikten i superettan under sömndagen. En match som hemmalaget vann med 3–0.

Det första målet kom i den 11:e minuten nät Helsingborgs Wilhelm Loeper hittade nätet och gav hemmalaget ledningen. Det skulle komma att bli första halvleks enda mål.

I den andra halvleken dröjde det till den 71:a minuten innan HIF utökade. Denna gång genom Max Svensson, som gjorde sitt första mål för säsongen, efter misstag i Utsiktens försvar. I den 82:a minuten byttes Baker Amer in för hemmalaget och bara fyra minuter senare kunde han stänga matchen med ett 3–0-mål.

– Det är såklart väldigt skönt att vi får alla tre poäng idag och tar avstånd från dem som ligger bakom oss, och blickar uppåt i stället, säger Max Svensson till HBO Max efter den viktiga segern.

I och med vinsten har Helsingborg tagit 26 poäng på 18 matcher.

