HTFF slog ÖSK – närmar sig superettan

Hammarby TFF tog emot Örebro SK i kvalet till superettan.

Matchen slutade 1–0 till HTFF.

Foto: Bildbyrån

Det står mellan Hammarby TFF och Örebro SK om vem som tar klivet upp till superettan.

Under torsdagen tog HTFF emot ÖSK på Kanalplan på Södermalm i Stockholm i det första mötet av två.

Matchen fick en intensiv start där hemmalaget hade flera chanser framåt samtidigt som ÖSK fick försvara. Efter dryga 18 minuter fick ÖSK:s Samuel Kroon ett gult kort efter att ha gjort ner en HTFF-spelare.

Efter knappa halvtimmen slog HTFF till med ledningsmålet. Samuel Adindu tog ner bollen och avlossade på ett förbi ÖSK-keepern.

– Absolut inte nöjd. Vi är ingenstans. De får spela ut oss, mellan oss, bakom oss, jag vet inte vad vi håller på med. Vi måste göra någonting åt andra halvlek, säger ÖSK:s Ahmed Yasin i paus till Expressen.

I den andra halvleken fortsatte HTFF att trycka på och ÖSK lyckades inte reducera utan får försöka vända i returen på söndag.

Startelvor:

Hammarby TFF: Dzevlan – Lwampindy-Bofua, Simpson, Hedlöf, Brånby – Adindu, Tervonen, Laturnus, Uhrström – Marrah, Kebbeh

Örebro SK: Ojrzynski – Modig, Baffoe, Söderström, Stenberg – Amin, Andersson – Kroon, Yakoub, Yasin – Holmberg