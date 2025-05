Kagayama ledde Sundsvall till seger i Sandviken

Under tisdagskvällen gick den tionde omgången av superettan i mål.

Detta efter att GIF Sundsvall besegrat Sandvikens IF på Jernvallen.

Matchens enda mål gjorde ytterbacken Taiki Kagayama, i den femte minuten.

Efter nio omgångar i superettan befann sig Sandvikens IF på en tolfteplats med elva inspelade poäng.



På samma poäng, men med bättre målskillnad, befann sig GIF Sundsvall.



Under tisdagskvällen ställdes de två klubbarna mot varandra i en så kallad ”sexpoängsmatch”.



Den skulle bortalaget gå och vinna, efter att Taiki Kagayama läckert vridit in 1-0 utanför boxen redan i den femte minuten.

Taiki Kagayama skickar in 1-0 för GIF Sunsdsvall mot Sandvikens IF 🔵⚪ 📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/rK4wjvyDsE — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) May 27, 2025



I och med att det blev matchens enda mål tog ”Giffarna” tre viktiga poäng vilket innebär att de avancerar upp till en niondeplats. För Sandviken ser det klart mörkare ut, då man just nu är 13:e bäst i serien.



***



Startelvor:



Sandvikens IF: Sveijer; Redenstrand, Engqvist, Thörn, Tagesson – Sjöstrand, Mahammed, Söderberg, Simba – Thellsson, Olsson.



GIF Sundsvall: Olsson; Kagayama, Svanberg, Forsberg, Bahtijar – Sandberg, Aviander, Manchon, Eriksson – Engblom, Finey.