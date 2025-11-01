KFF klart för allsvenskan – slog Öis med 2–0

Kalmar FF är klart för allsvenskan 2026.

Detta efter att matchen mot Örgryte slutade 2–0 till KFF.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF åkte ur allsvenskan 2024 och har den säsongen 2025 spelat i superettan. Smålandsklubben är efter 29 spelade omgångar är klara för avancemang till allsvenskan 2026. Detta efter att ha vunnit mot Örgryte IS med 2–0 under lördagen.

KFF tog ledningen efter knappa kvarten. Saba Mamatsashvili slog till med en yttersida som hittade in i Öis-målet.

Örgryte vaknade efter baklängesmålet och tryckte på för en kvittering. Amel Mujanic hade en träff i virket men farligare än så blev det inte i den första akten.

– Vi skapar bra lägen. Jag tycker vi äter oss in mer och mer i matchen. Det gäller bara att fortsätta. De har haft turen, vi har haft oturen, säger Mujanic i paus till HBO Max.

Den andra halvleken fortsatte likt den första. Öis pressade på för en kvittering. I den 80:e minuten slog Mamatsashvili till med sitt andra mål för matchen från distans.

Vinsten innebar att KFF spelar allsvensk fotboll 2026. Örgryte IS får rikta in sig på att kvala upp i stälelt.

Startelvor:

Örgryte: Gustafsson – Azulay, Dyrestam, Styffe – Svensson, Parker-Price, Mujanic, Andreasson – Dahlqvist, Christoffersson, Sana

Kalmar: Kindberg – Jansson, Saetra, Sjöstedt, Mamatsashvili – Jafarpour, Gojani, Hallberg – Jebara, Stolt, Kalinauskas