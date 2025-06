JUST NU: Muhsin bakom allt i Brages seger mot ÖIS

Under söndagen ställdes IK Brage mot Örgryte IS i superettan.

Då drog hemmalaget det längsta strået.

Dett mycket tack vare Amar Muhsin som slog till med två mål.

Örgryte IS har inlett årets upplaga av superettan med att vinna sex matcher, spela lika i fyra och förlora en. Det gör att man, efter elva omgångar, befann sig på en andraplats i serien med 22 inspelade poäng.



Under söndagen gästade man Borlänge-laget IK Brage som i sin tur har vunnit tre matcher, spelat lika i fyra och förlorat tre. Det innebar att man placerade sig på en elfteplats i serien med 13 inspelade poäng.



På Borlänge Energi Arena skulle eftermiddagens match bli en svängig sådan.



Redan i den femte minuten bröt Brage dödläget då Amar Muhsin gjorde matchens första mål assisterad av Gustav Nordh.



Därefter skulle ÖIS göra 1-1 genom ett självmål i den 34:e minuten och fyra minuter senare ta ledningen efter att Noah Christoffersson hittat rätt på passning av Tobias Sana.



Bara två minuter efter Göteborgslagets ledningsmål kvitterade Brage till 2-2 genom Filip Trpcevski, assisterad av Muhsin.



Det var den första halvlekens sista mål.



I den andra halvleken skulle endast ett mål falla – och det till hemmalagets fördel. Med en dryg timme spelad gjorde Amar Muhsin sitt andra mål, och tredje poäng, för matchen och skulle en halvtimme senare titulera sig som stor matchvinnare.



Brages seger innebär att man klättrar upp på 16 poäng och fortsatt återfinns på en elfteplats i serien. Örgryte är just nu tvåa på målskillnad före Oddevold.