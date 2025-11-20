Norrby slog Utsikten i första kvalmatchen

Norrby tog emot Utsikten i kvalet till superettan.

Det första mötet slutade 3–2 till Norrby.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen tog Norrby IF emot Utsiktens BK i kvalet till superettan. Norrby slutade på en andraplats i Ettan Södra medan utsikten hamnade på kvalplats den gångna säsongen.

I den första matchen i kvalmötet var det Norrby som tog ledningen efter dryga halvtimmen genom Max Andersson. Utsikten svarade med en kvittering tio minuter senare.

I den andra halvleken dröjde den knappa kvarten innan Utsikten hade vänt genom Adil Titi – men det varade inte länge. I matchminut 65 kvitterade Norrby genom Linus Dahl.

Kvitteringsmålet gav Boråsklubben energi och i den 77:e minuten satte Chsiom Chidi 3–2-målet vilket fastställde slutresultatet.