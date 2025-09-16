Oavgjort i Skånederbyt – efter Brattbergs dubbelparad

Under tisdagskvällen gick den 22:a omgången av superettan i mål.

Detta då Helsingborgs IF tog emot Landskrona Bois i ett Skånederby.

Matchen slutade mållös – efter Johan Brattbergs jätteräddning i den första halvleken.

Foto: Bildbyrån

Efter 21 omgångar i superettan hade Helsingborgs IF spelat in 27 poäng och befann sig på en elfteplats i en haltande tabell.

Landskrona Bois stod i sin tur på 32 poäng och var då det nionde bästa i den svenska andraligan.

Under tisdagen ställdes de två klubbarna mot varandra i ett hett Skånederby på Olympia.

I den första halvleken, med precist efter 20 minuter, ropade bortalaget på straff efter att Frank Odhiambo gjorts ner i boxen. Den situationen valde dock domare Erik Mattsson att fria.

Fem minuter senare skulle HIF:s Wilhelm Loeper vara nära att ta ledningen i matchen från nära håll, men sköt i stort hål i luften.

I det efterföljande anfallet stod Johan Brattberg för en rejäl dubbelparad när han först räddade Odhiambos nick och sedan, på mållinjen, lyckades få bort bollen rakt framför Bois-anfallaren.

Strax före paus var bortalaget mycket nära ett ledningsmål igen. Detta då Melker Jonsson prickade ribban med en nick och Hampus Näsström nickade returen över mål.

I den andra akten hade Bois Markus Björkqvist ett skott i ribban – och båda lagen stora chanser att ta ledningen.

Strax före slutet drog Wilhelm Loeper till med ett skott som tvingade Petterson till en fin räddning. Kort senare kom Christian Stark till ett fint läge och avslut, som Johan Brattberg stod för en fin parad på.





