Öis kan tappa i toppstriden – kryss mot Brage

Örgryte IS tog emot IK Brage på Gamla Ullevi.

Matchen slutade 2–2.

Örgryte är med och slåss om att vinna superettan och säkra avancemang till allsvenskan. Under lördagen tog de emot IK Brage på Gamla Ullevi.

Det var hemmalaget som inledde starkast. Öis-ytterbacken Anton Andersson slog till med ledningsmålet i den åttonde minuten.

Innan halvtid var över tilldelades Brage en straff. Då svarade Amar Mushin för ett säkert skott som rullade in för kvitteringen till 1–1.

– Jag tycker att det saknas lite energi från vår sida. Vi är inte lika aggressiva i presspelet som vi brukar vara på hemmaplan, säger Öis-målskytten Anton Andreasson i halvtid till HBO Max.

I den andra halvleken steppade hemmalaget upp. I den 58:e minuten återtog Öis ledningen genom skyttekungen Noah Christoffersson. Men Brage vek inte ner sig. Med dryga 20 minuter kvar att spela lyckades inbytte Marinus Larsen kvittera till 2–2, vilket blev slutresultatet.

Örgryte tappade viktiga poäng i toppstriden och nu kan Kalmar FF gå om vid seger mot Helsingborg på tisdag.



