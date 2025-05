ÖSK tog säsongens andra poäng – efter kaosmatch mot Utsikten

Utsiktens BK tog emot Örebro SK i superettans nionde omgång.

Då tappade bortalaget 2-0 till 2-3 i den första halvleken.

Sedan följde ytterligare tre mål i den andra halvleken och matchen slutade 4-4.

Det är minst sagt målrikt på Bravida arena i den nionde omgången av superettan.



Utsiktens BK tar emot Örebro SK i vad som kom att starta som en rolig kväll för det svartvita bortalaget.



Redan i den femte minuten gjorde Kalle Holmberg matchens första mål efter en misslyckad rensning i Utsiktens straffområde. Därefter utökade Antonio Yakoub till 2-0 två minuter senare – efter att han lyft bollen från vänsterkanten hela vägen in i mål.



Sedan gick det sämre för ÖSK.



I minut 19 gjorde Alexander Johansson 1-2 och i den 23:e minuten lyckades ÖSK-keepern Runheim boxa bollen in i eget mål.



Innan den första halvleken var över skulle även Göteborgslaget ta ledningen. Detta efter att Noah Johansson tryckt in 3-2-målet efter en hörnspark.



I den andra halvleken kvitterade ÖSK genom ett självmål från David Tokpah i den 53:e minuten. Fem minuter senare hade Utsikten tagit ledningen – igen.



Malkolm Moenza gjorde matchens sjunde (!) mål – och inte skulle det bli några fler? Jodå.



Med 66 minuter på klockan gjorde Antonio Yakoub 4-4 i matchen, vilket var hans andra mål i matchen.



Det blev matchens sista mål och ÖSK tog säsongens andra poäng. Utsikten kliver upp på tio inspelade poäng i och med krysset.