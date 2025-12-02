Avslöjar: Linus Carlstrand klar för Öster

Det har varit på gång ett tag och i går avslöjade FotbollDirekt att Linus Carlstrand slutförhandlar med Öster.

Enligt FD:s uppgifter har han nu skrivit på och övergången väntas bli officiell inom kort.

Linus Carlstrand väljer att lämna IFK Göteborg och han gör det för nydegraderade Östers IF

Han har tidigare bland annat gjorts aktuell för både Djurgården och Helsingborg – innan Öster började ta tydligare initiativ.

I går kunde FD rapportera om att en övergång var nära – nu uppges han vara klar.

Ett avtal blev klart under gårdagskvällen och han köps nu loss från IFK Göteborg.

Carlstrand slog igenom i Blåvitt 2022 där det totalt i klubben blev 48 framträdanden.