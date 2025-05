Så ställer ÖIS och Bois upp i toppmatchen

Under fredagskvällen ställs Örgryte IS mot Varbergs Bois

Detta i en tidig toppmatch i superettan.

Den har avspark 19.00.

Efter sju omgångar i superettan befinner sig Örgryte IS på en femteplats med tolv inspelade poäng.



Varbergs Bois har i sin tur spelat in 17 poäng och toppar serien tillsammans med Kalmar FF.



Ikväll ställs de två lagen mot varandra på Gamla Ullevi i en tidig toppstrid.



Då ställer klubbarna upp med följande elvor:



Örgryte IS: Gustafsson; Styffe, Dyrestam, Keita, Svenssson – Vindehall, Mujanic, Andreasson – Dahlqvist, Christoffersson, Sana.



Varbergs Bois: Andersson; Hellman, Broman, Tellgren, Dahlström – Winbo, Sadiku, Vidjeskog – Alfonsi, Shabani, Westermark.