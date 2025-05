Så ställer Sandviken och Sundsvall upp

Under tisdagskvällen går den tionde omgången av superettan i mål.

Detta efter att Sandvikens IF och GIF Sundsvall gör upp på Jernvallen.

Matchen har avspark 19.00.

Efter nio omgångar i superettan befinner sig Sandvikens IF på en tolfteplats med elva inspelade poäng.



På samma poäng, men med bättre målskillnad, befinner sig GIF Sundsvall.



Under tisdagskvällen ställs de två klubbarna mot varandra i en så kallad ”sexpoängsmatch”, med avspark 19.00.



Startelvor:



Sandvikens IF: Sveijer; Redenstrand, Engqvist, Thörn, Tagesson – Sjöstrand, Mahammed, Söderberg, Simba – Thellsson, Olsson.



GIF Sundsvall: Olsson; Kagayama, Svanberg, Forsberg, Bahtijar – Sandberg, Aviander, Manchon, Eriksson – Engblom, Finey.