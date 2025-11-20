Så startar HTFF och ÖSK i kvalet

HTFF och Örebro SK gör upp om en plats i superettan 2026.

Under torsdagen spelas det första av två kvalmöten.

Så ställer lagen upp.

Det står mellan Hammarby Talang FF och Örebro SK om vem som tar en plats i superettan 2026. ÖSK hade en mardrömssäsong 2025 och ställs nu mot tvåan från Ettan Norra.

Det första mötet av två spelas på Kanalplan under torsdagen och så här ställer lagen upp.

Returmötet spelas på Behrn arena på söndag.

Startelvor:

Hammarby TFF: Dzevlan – Lwampindy-Bofua, Simpson, Hedlöf, Brånby – Adindu, Tervonen, Laturnus, Uhrström – Marrah, Kebbeh

Örebro SK: Ojrzynski – Modig, Baffoe, Söderström, Stenberg – Amin, Andersson – Kroon, Yakoub, Yasin – Holmberg