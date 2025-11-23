ÖSK räddar sig kvar i superettan – efter galet kvaldrama

Örebro tog emot HTFF i den avgörande kvalmatchen.

Det gick till straffläggning.

Då vann ÖSK och säkrar platsen i superettan 2026.

Foto: Bildbyrån

Hammarby TFF kom till returen med ett 1–0-övertag från hemmamatchen.



När elvorna presenterades stod det klart att Hammarbys stora talang Adrian Lahdo fanns med i HTFF:s startelva. Den 17-årige mittfältarens medverkan hade varit omdiskuterad, och han saknades helt i den första kvalmatchen på Kanalplan.

Det var en fin inramning på Behrn Arena med storpublik på plats. Matchinledningen var jämn men det skapades inga direkt farliga målchanser. Det bjöds på heta dueller och spelare som var rejält taggade.

Efter kvarten spelad fick HTFF en frispark som Lahdo tog hand om. Han drog till med ett riktigt vasst skott som gick i ribban och ut.

Örebro SK kunde efter målchansen skapa tryck mot HTFF:s mål men avsluten var inte tillräckligt farliga.

Efter dryga halvtimmen lyckades ÖSK spräcka nollan. Lagkaptenen Kalle Holmberg avlossade ett skott efter en tilltrasslad situation och det blev helt jämnt i kvalmötet.

I den 40:e minuten lyckades ÖSK få in en boll på hörna. Domaren valde dock att blåsa frispark för HTFF efter att bortalagets målvakts blivit knuffad i situationen innan målet.

– Jag vet inte. Jag tycker våra spelare står och bara för att det är en målvakt som ramlar ska det plötsligt vara frispark, säger Holmberg till Expressen i paus.

I den 72:a minuten fick HTFF:s Keyano Marrah en jättechans men stoppades av ÖSK-försvarare.

Inget av lagen lyckades måla i den andra akten och en dramatisk förlängning väntade. Det dröjde inte mer än 30 sekunder innan Adrian Lahdo avlossade ett skott som hittade in bakom ÖSK-keepern och HTFF satte sig i förarsätet igen.

Med fem minuter kvar av förlängningen lyckades ÖSK kvittera igen. Denna gång genom John Stenberg. Kvitteringen innebar att allt skulle avgöras på straffar.

ÖSK:s Kalle Holmberg sköt först och satte den iskallt. Näst på tur var HTFF:s Keyano Marrah som smällde in bollen. HTFF:s fjärde straffskytt Milian Öberg brände sin straff och Erik Andersson säkrade kontraktet för ÖSK som spelar superettan 2026.

– Svårt att sätta ord på det, summerar ÖSK:s John Stenberg kvalet.

Startelvor:

Örebro: Ojrzyński – Modig, Baffoe, Stenberg, Salihovic – Yakoub, Söderström, Amin, Dankwah -Yasin, Holmberg



HTFF: Dzevlan – Lwampindy-Bofua, Hedlöf, Simpson, Steinke Brånby – Adindu, Axelsson Tervonen, Laturnus, Lahdo – Lindberg Uhrström, Kebbeh.