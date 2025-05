Så startar TFF och HIF i Skånederbyt

Under tisdagskvällen går den tionde omgången av superettan i mål.

Detta efter att Trelleborgs FF och Helsingborgs IF har gjort upp i ett Skånederby.

Matchen har avspark 19.00.

Efter nio omgångar i superettan befinner sig Trelleborgs FF på en 14:e-plats med sju poäng och kämpar i botten.



Det gör även Helsingborgs IF, som ligger en placering ovanför med tio poäng.



Under tisdagskvällen ställs de två Skåneklubbarna mot varandra i ett krisderby, med avspark 19.00.



Då ställer klubbarna upp med följande startelvor:



Trelleborgs FF: Larsen; Weberg, Widjeskog, Culum, Godwin, Asani, Karlsson, Hörberg, Alievski, Martinsson, Käck.



Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Gudmann, Nilsson, Bengtsson – Gigovic, Kjellnäs – Loeper, Svanbäck, Akimey – Aga.