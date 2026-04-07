Sundberg räddade poäng för Oddevold i premiären

I dag spelade IK Oddevold och Sandvikens IF sin första match i superettan.

Då såg bortalaget ut att få med sig tre poäng från premiären efter att ha vänt ett underläge.

Därefter höll sig Vincent Sundberg framme och petade in kvitteringsmålet.

I fjol slutade IK Oddevold på en fjärdeplats i superettan under sitt andra år i serien. Sandvikens IF stod i sin tur för en säsong som renderade i en tiondeplats.

I dag spelade båda klubbarna sina första matcher i 2026 års upplaga av den svenska andraligan, på Nordic Wellness arena i Göteborg.

Där skulle ”hemmalaget” ta ledningen redan efter elva minuter, då Gustav Forssell drog till med ett vasst avslut via ribban och in efter slarv av bortaförsvaret.

I den andra akten skulle dock Sandviken rycka upp sig och kvittera tillställningen. Matchuret visade 54 när Christian Wagner tryckte in bollen förbi Morten Sætra efter ett fint inspel av Linus Tagesson.

Just Tagesson skulle även skriva in sig i målprotokollet när det återstod en kvart kvar av matchen. Detta efter att Karl Bohm stått för en mycket läcker assist via en klack som högerbacken avslutat i mål.

Knappa tio minuter senare var det dags för matchens fjärde mål. Detta efter att Alexander Almqvist skickat in ett inlägg som Vincent Sundberg fick en fot på.

Det resultatet stod sig också i resten av matchen vilket innebar att IK Oddevold och Sandvikens IF fick med sig varsin poäng från premiären.