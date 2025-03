Sundsvall besegrade Helsingborg i premiären

Under lördagen inleddes årets upplaga av superettan.

I Medelpad tog Gif Sundsvall emot Helsingborgs IF – och vann.

Detta efter att Marcelo Palomino och Pontus Engblom gjort varsitt mål.

På NP3 arena i Sundsvall tog ”Giffarna” emot Helsingborgs IF för att sparka igång 2025 års upplaga av superettan.



Detta i vad som kom att bli en målsnål historia.



Den fösta halvleken skulle komma att sluta mållös men bara åtta minuter in i den andra halvleken bröts dödläget.



Detta efter att Marcelo Palomino slagit in bollen förbi målvakt Johan Brattberg från elva meter.



Resultatet 1-0 såg också ut att stå sig hela vägen in på slutvissla. Men, i den första tilläggsminuten, slog Pontus Engblom och förkunnade säsongens första trepoängare till Gif Sundsvall.