Umeå FC degraderade ur Superettan

Det blev bara en säsong i superettan för Umeå FC.

Det står klart efter att man förlorat med uddamålet mot Sandviken under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Man var illa tvungna att vinna mot Sandvikens IF i den näst sista omgången av superettan. Annars var degraderingen ett faktum för Umeå FC. Lägg där till att man behövde hjälp av Östersund, som tog emot Trelleborg på hemmaplan.

Visserligen skulle man få hjälp av ÖFK som hemmaslog TFF med 2-0 – men det spelade ingen roll då Umeå föll med 2-1 mot Sandviken.

Det innebär således att nykomlingarnas resa i superettan endast blev en säsong lång, då man är klara för spel i Ettan nästa år.

Matchen förlorade man med 2-1 efter att Eythor Martin Björgolfsson tagit ledningen för hemmalaget, innan bortalaget gjorde två mål på två minuter i den andra och vann.

Nu väntar ett spännande möte mellan Örebro SK och Utsiktens BK under morgondagen.