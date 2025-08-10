Prenumerera

Umeå tar säsongens första seger – efter dubbla röda kort i TFF

    Umeå FC hade inte vunnit en match i superettan – på 17 försök.
    Under söndagen skulle dock den dystra sviten brytas.
    Detta efter att Umeå vunnit med 2-0 – och Trelleborg dragit på sig två röda kort.

    Det har inte varit en lätt säsong i superettan som nykomlingen Umeå FC gått till mötes.

    Inför söndagens match stod norrlänningarna noterade för noll segrar på 17 matcher, där fem av dessa resulterat i kryss.

    På Vångavallen i Trelleborg skulle dock förbannelsen brytas.

    Detta efter att den första halvleken slutat mållöst – och den andra inletts med en rejäl miss.

    I den 54:e minuten sprang TFF:s keeper, Mathias Nilsson, ut från sitt straffområde mot en djupledsboll – och plockade ner den med händerna. Det resulterade i sin tur först i ett gult kort, innan domaren ändrade det ett rött kort.

    Tio minuter efter Nilssons hjärnsläpp skulle Erik Hedenquist nicka in 1-0 på hörna vilket satte nykomlingarna i ett fint läge.

    Med 87 minuter på klockan skulle det hela bli ännu värre för Trelleborg, då Charlie Weberg rev ner Teo Grönborg och drog på sig TFF:s andra röda kort i matchen.

    Med nio spelare på planen gjorde även Umeå sitt andra mål för dagen, då Eythor Martin Vigerust Bjørgolfsson sög ner en boll på bröstet i straffområdet och placerade in 2-0.

    Det blev även matchens slutresultat och innebär att Umeå FC har tagit sin första seger i superettan – någonsin.

