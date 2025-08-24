Varberg räddade poäng – på straff

Östersunds FK såg länge ut att ta en seger.

Då orsakade de en straff för Varbergs Bois.

Matchen slutade 1–1.

Östersunds FK såg länge ut att ta en stark seger mot superettans toppkandidat Varbergs Bois.

ÖFK tog ledningen i den 26:e mintuen genom nyförvärvet Jabir Abdihakim Ali.

Nästa mål kom inte för ån i den 96:e minuten. Då orsakade ÖFK:s nye keeper Rasmus Forsell en straff när ha gick in för hårt i en luftduell. Varbergs Laorent Shabani kunde iskallt placera in kvittering.

– Jag tar bollen, säger Forsell om straffsituationen till HBO Max

Matchen slutade 1–1.